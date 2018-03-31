Неизвестные до смерти избили актера фильма «Утомленные солнцем-2» в Москве

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Москва, 31 марта. Неизвестные злоумышленники до смерти избили российского актера Евгения Сапаева, который получил известность после съемок в фильме режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2».

По данным издания «СтарХит», от полученных травм артист скончался на месте. Сообщается, что злоумышленникам мог не понравиться внешний вид мужчины.

Звезда фильма «Утомленные солнцем 2» зверски убит после смены пола https://t.co/SZrNOfqy5o — Starhit.ru (@Starhit_online) March 31, 2018

Сапаев стал трансгендером по своему желанию, проведя операцию в домашних условиях.

Приятельница актера Юлия Бусырева заявила, что тело Сапаева нашли в российской столице.

«Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», — рассказала Бусырева.

После операции актер ходил в женской одежде и делал вызывающий макияж.

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