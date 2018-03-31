Крупная делегация депутатов и бизнесменом из Германии приедет в Крым

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Симферополь, 31 марта. Крупная делегация депутатов и бизнесменов из Германии в апреле приедет в Крым. Об этом сообщил в субботу заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

По его словам, республику планируют посетить депутаты региональных парламентов от партии «Левые» и «Альтернатива для Германии», несколько депутатов из бундестага от партии «Альтернатива для Германии», а также немецкие бизнесмены и четыре представителя Норвегии.

Гемпель уточнил, что делегаты собираются принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 19 по 21 апреля, передает РИА Новости.

«Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять», — подчеркнул он.

Напомним, ранее представители партии «Альтернатива для Германии» посетили полуостров в феврале.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение полуострова в РФ.

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