Сирия услышала «молитву» ИГ в Хаджине: имитация борьбы или как курды и боевики поделили Заевфратье

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Портал FURAT, медиа-крыло «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ), обнародовал видео с пятничной молитвы в городе Хаджин, расположенном на восточном побережье Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Данная запись указывает на то, что разрозненные отряды ИГ1 не просто сохраняют присутствие в этом районе, а непосредственно контролируют как минимум какую-то часть города. В том, как именно обстоит ситуация за Евфратом, пыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Данные территории вроде бы занимают проамериканские курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF), хотя, если судить по видео, то и террористы ИГИЛ1 чувствуют себя там вполне комфортно. Многие местные источники также неоднократно сообщали, что на юго-востоке провинции — в районах городов Хаджин, Абу Хасан и Аш-Шафаа — по-прежнему располагаются отряды террористов.

На это, несомненно, указывают и участившиеся в последнее время нападения боевиков на опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) на западном побережье. В частности, недавние вылазки исламистов и попытки атак смертников в восточных окрестностях Меядина. Таким образом, этот ключевой город, как и расположенный южнее Абу Кемаль, все еще находятся под угрозой контрнаступления ИГИЛ. Несмотря на это, командование войск САР ничего не может с этим поделать, поскольку какие бы то ни было действия правительственных сил к востоку от Евфрата, несомненно, обернутся очередным актом агрессии со стороны коалиции США.

Но что же сами Соединенные Штаты и лояльные к ним курдские группировки? На восточном побережье относительно спокойно: никаких сообщений о продолжении наступления, о новых атаках против ИГ не поступало уже очень давно. Время от времени возобновляются ленивые бомбардировки ВВС США и их союзников, но никаких адекватных данных об их результатах не приводится. Более того, курды перебросили значительную часть сил на север САР — сначала в район Африна, а теперь к Манбиджу. Вашингтон же и вовсе неожиданно заявил, будто бы уже очень скоро планирует вывести войска из Сирии.

Как курдским формированиям и отрядам ИГ удается сосуществовать на восточном берегу, ведь вся активность террористов устремлена в западном направлении — против САА. И как быть сирийской армии в такой ситуации? Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт Александр Жилин убежден, что курды, американцы и террористы ИГИЛ заключили ряд соглашений, в соответствии с которыми Заевфратье делится на зоны влияния каждой из сторон. Об этом он рассказал в комментарии для ФАН.

«Между ними, безусловно, были достигнуты договоренности. Эти силы — курды и ИГ — удерживают там каждый свою территорию, и все это режиссируется американцами. Таким образом, Соединенные Штаты сохраняют плацдарм для того, чтобы в любой момент снова взорвать ситуацию, спровоцировать боевые действия между определенными участниками событий», — отмечает наш собеседник.

По его мнению, доверять словам Дональда Трампа о том, что Пентагон вскоре выведет силы из Сирии нельзя. Александр Жилин считает, что это лишь еще одно пустое заявление, которого требует здравый смысл, но которое противоречить реальным задачам американцев на Ближнем Востоке. США уже успели незаконно развернуть на территории арабской республики целую военную инфраструктуру и теперь вряд ли так просто оставят свои опорные пункты в этом стратегически значимом регионе.

«Я не верю Трампу, который заявил, что Соединенные Штаты в скором времени будто бы уйдут из САР. Ими уже было потрачено слишком много средств, там обустроены американские военные базы. И самое главное, Сирия уже стала для США плацдармом, с помощью которого они пытаются оказывать давление на своих политических противников, в том числе на Россию. Вашингтон продолжит стараться обесценить наши усилия привести ситуация в САР к миру через политическое урегулирование. Американцам это не нужно — они и дальше будут пытаться блокировать данный процесс, прежде всего с помощью курдов и ИГ», — уверен эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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