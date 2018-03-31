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Москва, 31 марта. Число фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центе «Зимняя вишня» увеличится, заявил в субботу глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, — круг лиц будет расширяться», — сказал он.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Бастрыкин также подчеркнул, что в настоящее время следствие проверяет все без исключения версии причин пожара, включая те, которые были озвучены в СМИ.

Бастрыкин отметил, что расследование ведут наиболее компетентные специалисты, следственная группа работает в круглосуточном режиме.

«Все это — с целью установления каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам», — пояснил глава СК РФ.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в воскресенье. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее в субботу суд в Кемерово приговорил к аресту гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» Юлию Богданову.

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