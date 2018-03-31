Скорость западных боевых улиток: россияне отреагировали на план НАТО по переброске военных

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Москва, 31 марта. В Минобороны США разрабатывают план переброски 30 тысяч военных в Европу на случай «российской угрозы». Маневры должны занять не более 30 дней. Россияне посмеялись над скоростью развертывания сил НАТО и назвали действия альянса «очередной распродажей оружия США в Европе».

Европейскую группировку военно-политического блока НАТО также планируют усилить кораблями и самолетами. Однако в России сомневаются в эффективности данных мер.

«Для безнаказанного нападения на нищие страны это приемлемо. Но для нападения на Россию катастрофически недостаточно. Так что спите спокойно, сограждане, угрозы НАТО не существует», — написал в соцсетях пользователь Андрей Второй.

Многие считают, что НАТО не хватает слаженности и скорости, поэтому тридцатидневное развертывание сил, поэтому любая угроза за это время уже может быть нейтрализована.

«Потрясает скорость западных боевых улиток, немного осталось до гиперзвука», — отметил ЭР.

«За 30 дней мы даже одиннадцатилетнего литовца перевоспитаем, и когда придут войска НАТО, то он будет кричать «Янки, го хоум!» — иронизирует Goodvin.

Россияне считают, что в Североатлантическом альянсе недостаточно необходимой экипировки, а это делает их уязвимыми.

«Особенно хорошо будут смотреться на снегу в «лесном камуфляже», — добавил Евгений Харитонов.

«США как всегда решили провести небольшую распродажу своего оружия в Европе, первые две прошли для них удачно. Но не уверен, что третья будет такая же прибыльная», — считает пользователь КАН.

«А что? Нам пленные нужны — Магадан и Сибирь осваивать надо», — пошутил Воевода.

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