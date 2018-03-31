Гатилов объяснил, почему партнеры Лондона не поддерживают кампанию по очернению РФ

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Москва, 31 марта. С британской стороны на международной арене идет неприкрытое давление по обсуждению инцидента в Солсбери, это кампания преследует одну цель — очернить Россию. Об этом в субботу заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Он подчеркнул, что Лондон использует и пытается использовать все площадки, передает РИА Новости.

«Это кампания, преследующая цель очернить Россию, вытащить дело Скрипалей на международные площадки и попытаться таким образом заручиться поддержкой международного сообщества. Надо сказать, что серьезной поддержки такие поползновения не получают, поскольку большинство разумно мыслящих делегаций в это дело вмешиваться не хотят», — отметил Гатилов.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Британские власти считают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна российская сторона, Москва это категорически отрицает. Обвинения официального Лондона спровоцировали массовую высылку российских дипломатов из ряда государств, в том числе Европейского союза, а также Соединенных Штатов, Канады, Норвегии и Украины.

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