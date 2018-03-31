Порошенко назвал «сообщниками» России сторонников «Северного потока — 2»

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Киев, 31 марта. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» представляет собой «серьезную опасность» для его страны, а сторонники данного проекта являются сообщниками России «в ее гибридной войне». Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Украинский глава полагает, что по окончании строительства газопровода Киев будет терять по 2 млрд долларов пошлин каждые 12 месяцев, которые украинские власти взимали за транзит российского голубого топлива в страны Европейского союза (ЕС).

По его словам, это приведет к тому, что российская компания «Газпром» сократит объемы поставок газа на Украину. Также Порошенко отметил, что из-за «Северного потока — 2» Берлин якобы станет более зависимым от России, поскольку газопровод является «инструментом политического давления» Москвы.

Напомним, ранее представитель дипломатического ведомства США Хизер Нойерт заявляла, что Вашингтон может ввести санкции против фирм и компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Немецкие власти 27 марта разрешили строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне страны.

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