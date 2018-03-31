CONCORD ORCHESTRA: В Петербурге состоялось шоу «Симфонические Рок-хиты». ФАН-ТВ

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В Санкт-Петербурге состоялось шоу «Симфонические рок-хиты» в исполнении CONCORD ORCHESTRA.

Это первый в мире танцующий симфонический оркестр. Музыканты исполнили легендарные композиции AC/DC, The Beatles, Scorpions и многих других рок-групп. Артисты не сидели на стульях, они танцевали со своими инструментами. Потрясающий свет, видео-инсталляции, костюмы, хореография - все это создавало драйв на сцене. Все мелодии звучали под руководством дирижера Фабио Пирола.

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