В Лондоне объяснили досмотр самолета «Аэрофлота»

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Лондон, 31 марта. Досмотр самолета компании «Аэрофлот» в аэропорту Лондону был стандартной проверкой, сообщил источник из правительства Британии, пишет The Telegraph.

Инцидент в аэропорту «Хитроу» с самолетом А321, принадлежащим «Аэрофлоту», не связан с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пишут британские СМИ. Процедура длилась примерно 10 минут — лайнер осмотрели 5-6 человек с собаками.

На момент досмотра экипаж был выведен из салона. Ранее в Минтрансе РФ заявили, что если Лондон не объяснит причины досмотра, российская сторона оставляет за собой право на ответы меры.

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