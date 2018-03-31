Разрешения не спрашивали: в ЦИК отреагировали на решение «Миротворца» по Памфиловой

В закладки

Москва, 31 марта. Заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев отреагировал на внесение главы ведомства Эллы Памфиловой в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Он подчеркнул, что ему ничего об этом не известно.

«Со мной не консультировались и разрешения на включение в список не спрашивали», — сообщил Булаев.

Он добавил, что выборы в Крыму проводились не в первый раз, а до того был референдум, на котором жители полуострова и Севастополя высказали свое мнение, передает НСН.

Булаев назвал «неадекватным» решение о внесении главы ЦИК в черный список «Миротворца».

Напомним, Крым стал российским регионом после состоявшегося на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.