Москва готова к диалогу по Сирии с ООН и США на уровне замминистров

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Москва, 31 марта. В настоящее время вопрос о возобновлении консультаций по Сирии в формате РФ-США-ООН на уровне замминистров не поднимается, но Москва к такому диалогу готова, сообщил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Сейчас вопрос о возобновления консультаций в таком формате не стоит. Хотя в свое время мы всегда выступали за то, чтобы поддерживать контакты с американцами и с представителями ООН», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Гатилов напомнил, что несколько встреч в таком формате состоялись, однако затем американская сторона более не выражала заинтересованности в продолжении таких контактов. Тем не менее, по словам постпреда РФ при ООН, консультации в данном формате могут потребоваться снова в рамках Женевы-9.

«Я не исключаю, что на определенном этапе, возможно, когда будет созван следующий раунд женевских дискуссий по Сирии, востребованность такого общения может опять возникнуть», — отметил Гатилов.

Он подчеркнул, что Москва к возобновления формата готова.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Консультации в формате РФ-США-ООН были предложены для урегулирования ситуации в САР. В настоящее время вопрос по сирийскому урегулированию обсуждается на площадках Астаны и Женевы.

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