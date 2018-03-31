Турция и США договорились продолжать сотрудничество по борьбе с террористами в Сирии

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Вашингтон, 31 марта. Турция и США намерены продолжить сотрудничество в Сирии, в том числе по вопросу окончательной ликвидации террористов ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР.

Соответствующее соглашение было достигнуто первым заместителем главы МИД Турции Умитом Ялчином и заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном на встрече в Вашингтоне, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

«Собеседники обсудили пути укрепления сотрудничества между Турцией и США в усилиях по окончательной ликвидации террористической группировки ИГ (запрещена в РФ – прим. ФАН) и обеспечению безопасности и стабильности в освобожденных от ИГ (запрещена в РФ) регионах Сирии», — говорится в сообщении.

Также на переговорах был затронут вопрос сирийского Манбиджа, где сохраняют присутствие поддерживаемые США силы самообороны сирийских курдов, что осложняет турецко-американские отношения.

В свою очередь Ялчин проинформировал американского коллегу о ситуации в сирийском Африне и мерах, которые турецкая сторона предпринимает для оказания гуманитарной помощи в районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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