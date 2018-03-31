Путин и Эрдоган обсудят Сирию в Анкаре 3-4 апреля

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Анкара, 31 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин 3-4 апреля посетит турецкую столицу с визитом, в ходе которого будет проведен Совет сотрудничества высшего уровня (ССВУ) РФ — Турция, а также запланирован саммит Россия — Турция — Иран по Сирии. Об этом в субботу заявили в пресс-службу главы Турции Тайипа Эрдогана.

По данным пресс-службы, в грядущий вторник, 3 апреля, в Анкаре пройдет седьмое заседание российско-турецкого ССВУ под председательством президентов России и Турции.

В рамках заседания будут всесторонне рассмотрены двусторонние отношения, региональные и международные проблемы, а также в ходе визита российского лидера будет проведена закладка АЭС «Аккую», следует из сообщения.

«Трехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов РФ, Турции и Ирана пройдет в Анкаре 4 апреля», — отметили в пресс-службе Эрдогана.

Кроме того, ожидается, что пройдет встреча Эрдогана с иранским лидером Хасаном Роухани.

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