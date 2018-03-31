Экстрадированный в США россиянин Никулин заявил о невиновости

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Вашингтон, 31 марта. Гражданин РФ Евгений Никулин, ранее экстрадированный из Чехии в США, предстал перед судом в Сан-Франциско. Россиянин заявил, что невиновен в причастности к хакерским атакам, сообщил представитель прокуратуры штата Калифорния Авраам Симмонс.

Новое заседание по делу россиянина Никулина состоится 2 апреля. На предварительных слушаниях 30 марта он заявил о своей невиновности. По словам представителя прокуратура Авраама Симмонса, 4 апреля состоятся слушания по вопросу о содержании гражданина РФ под стражей.

Также будет рассматриваться возможность о внесении залога. Симмонс добавил, что россиянина будет находиться под стражей как минимум до 4 апреля. Информации о месте слушаний пока нет. Напомним, что Никулина обвиняют в похищении конфиденциальных данных пользователей. В России он обвиняется в краже через Интернет свыше 3 тысяч долларов.

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