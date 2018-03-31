Вопрос о создании техкомитета по заключенным в Сирии пока не обсуждается — Гатилов

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Женева, 31 марта. Вопрос о создании в Женеве техкомитета по заключенным в Сирии пока не обсуждается, сообщил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры предложил создать в Женеве рабочий комитет по рассмотрению вопросов, связанных с заключенными и пропавшими без вести в САР. По словам российского дипломата Геннадия Гатилова, эта идея была высказана в ходе одного из раундов переговоров по урегулированию в САР в Астане.

«Но здесь надо сказать, что пока что состоялась только первая встреча рабочей группы по заключенным. И сейчас процесс только в начальной стадии. Важно понимать, как будет функционировать эта рабочая группа», — прокомментировал высокопоставленный дипломат, пишет РИА Новости.

Постпред РФ добавил, что необходимо создать соответствующую базу данных, обменяться информацией, определиться, о каком количестве людей идет речь. Вопрос о техкомитете по заключенным в практической плоскости пока не поднимался.

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