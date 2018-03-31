Гатилов: Запад замалчивает позитивные факты по ситуации в Восточной Гуте

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Женева, 31 марта. Запад замалчивает позитивные факты по ситуации в Восточной Гуте, заявил постпред России при женевском офисе ООН Геннадий Гатилов.

В России хорошо помнят, как Запад использовал ситуацию в Восточном Алеппо в целях пропаганды, демонстрируя, что там создается гуманитарная катастрофа.

«Абсолютно зеркальную ситуацию мы наблюдали и в отношении Восточной Гуты, хотя туда было направлено уже несколько конвоев с гуманитарной помощью, были организованы гуманитарные коридоры для выхода населения», — прокомментировал российский дипломат, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что западные страны замалчивают позитивные факты, делая акцент на негативных аспектах. Геннадий Гатилов привел в пример информацию о том, что в Восточную Гуту были завезены химические вещества с целью использовать в провокациях против Дамаска.

Эта информация была донесена до генсека ООН и Совета Безопасности организации. Дипломат добавил, что любого рода провокации в Сирии могут использоваться теми, кто против урегулирования кризиса в стране политическим путем.



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