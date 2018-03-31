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Весь мир «морозит уши» назло России: эксперт отреагировал на заявление Климкина о высылке дипломатов
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    Весь мир «морозит уши» назло России: эксперт отреагировал на заявление Климкина о высылке дипломатов

    15:14  31 Марта 2018
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    Константин Кнырик: Весь мир «морозит уши» назло России

    Москва, 31 марта. Глава информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что понять действия официального Киева может, разве что, психиатр, при этом весь мир становится постепенно на него похожим. Так он прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвавшего зеркальный ответ Москвы на выдворение российских дипломатов нонсенсом.

    «В желании прогнуться перед своими хозяевами украинская власть иногда заходит настолько далеко и совершает такие действия, делает такие заявления, которые объяснить практически невозможно. Этот их общий «феномен Климкина» могут понять, наверное, только медики-психиатры», — уверен Кнырик.

    По его словам, «нонсенсом является факт, что «Украину, эту пусть и несостоявшуюся, но страну, с вполне трудолюбивым и хорошим народом на международной арене представляют такие, как Климкин».

    «Ответные действия России по высылке дипломатов на то и ответные, чтобы всю дурость подобных решений почувствовали на себе те, кто их инициировал. Огромное количество вопросов на дипломатическом уровне теперь, конечно, осложнятся, но не мы это начали, а коллективный «Климкин», который как вирус заразил всю западную коалицию против России. Вся мировая элита, судя по абсурдности их действий, стала похожа на Украину, действуя по принципу старого анекдота назло соседу-России отморожу уши», — констатировал глава News Front.

    Напомним, 30 марта 2018 года в МИД РФ были вызваны руководители диппредставительств тех стран, которые выслали российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных — зеркальных — мерах.

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    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #климкин #дипломаты #кнырик
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