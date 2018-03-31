Экс-глава госстройнадзора Кемеровской области арестована до 25 мая после пожара в ТЦ

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Кемерово, 31 марта. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 25 мая экс-начальницу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом передает корреспондент ФАН из зала суда.

СК России видит в действиях Комковой, руководившей региональным ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. Согласно информации СК РФ, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, что повлекло гибель людей.

Ее обвиняют в том, что она действовала в интересах своего родственника, который, по версии следствия, попросил ее «помочь» каким-то людям.

Как передавал корреспондент ФАН, ранее до 25 мая 2018 года была арестована генеральный директор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Данному предприятию принадлежало здание торгового центра.

Напомним, 25 марта сильный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек.

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