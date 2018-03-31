Высылка дипломатов РФ из миссии ООН в Нью-Йорке противоречит международным нормам – Гатилов

В закладки

Москва, 31 марта. Высылка американскими властями российских дипломатов из миссии ООН в Нью-Йорке противоречит всем международным нормам, заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Он напомнил, что дипломаты являются представителями РФ при ООН, а не при правительстве США, поэтому любые действия по их высылке являются неправомерными и противоречат всем международным соглашениям и конвенциям о дипломатических сношениях.

«Такие действия США мы рассматриваем, как нарушающие все эти международные документы», — подчеркнул Гатилов в интервью РИА Новости.

Гатилов отметил, что США не в первый раз высылают российских дипломатов, работающих при ООН, и российская сторона рассматривает данный шаг как недружественный акт в отношении РФ.

Напомним, в связи с так называемым «делом Скрипаля» ряд европейских стран, США, Канада и Украина выслали порядка 150 российских дипломатов вслед за Великобританией, обвиняющей Москву в якобы причастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.