Совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов

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Москва, 31 марта. Бизнесмена Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма» задержали на 48 часов. Ранее в холдинге состоялись обыски, в компании не подтвердили задержание Магомедова.

Правоохранительные органы задержали миллиардера Зиявудина Магомедова на двое суток, пишет «Коммерсант». Согласно информации источников в МВД, была проведена серия обысков в структурах, подконтрольных бизнесмену.

Отмечается, что обыски связаны с «многоэпизодным делом», изъята документация, электронные носители. По данным СМИ, следственные действия связаны с проблемами с налоговой службой.

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