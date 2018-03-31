МИД РФ призвал передать де Мистуре списки участников конституционной комиссии Сирии

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Москва, 31 марта. Российская сторона рассчитывает, что списки участников конституционной комиссии Сирии передадут специальному посланнику ООН Стаффану де Мистуре в ближайшее время, они согласовываются с Дамаском. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Надеемся, что в ближайшее время списки будут согласованы, переданы де Мистуре, и он будет над ними работать», — заявил он.

Гатилов подчеркнул, что данные списки будут переданы после того, как власти Сирии выскажут свое мнение по тем персонам, которые были переданы Дамаску странами-гарантами, сообщает РИА Новости.

«Идет процесс согласования этих списков с сирийской стороной, с Дамаском, с правительством… Задача заключается в том, чтобы эти списки были согласованы и одобрены всеми участниками сирийского урегулирования. Это страны-гаранты и сирийская сторона», — объяснил постпред.

Он также добавил, что после этого списки будут переданы де Мистуре, который будет работать над этим процессом.

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