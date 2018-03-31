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Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона
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    Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

    12:34  31 Марта 2018
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    Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

    Москва, 31 марта. Российская сторона намерена выслать более 50 британских дипломатов в качестве контрмеры на решение официального Лондона выдворить сотрудников российских дипломатических представительств. Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Разница между количеством российских и британских дипломатов — более 50 человек», — передает ее слова ТАСС.

    Напомним, в прошлую пятницу, 30 марта, в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипломатических миссий ряда стран Евросоюза, которые выслали российских дипломатов в рамках «солидарности» с Лондоном после инцидента в Солсбери.

    В начале марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери, по версии британских властей, нервно-паралитическим веществом. Позднее Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту и выслал 23 российских дипломата из Великобритании.

    Москва приняла зеркальные меры, выслав из РФ такое же число сотрудников британского посольства и предписав закрыть генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекратить деятельность британского совета в Российской Федерации.

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    Автор: Дана Балан
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    #россия #захарова #мид рф #британия #дело скрипаля
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