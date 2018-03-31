Минтранс РФ пообещал ответ на досмотр самолета «Аэрофлота» в Лондоне

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Москва, 31 марта. Россия при отсутствии объяснений Лондона по досмотру самолета «Аэрофлота» может применить аналогичные действия в отношении британских компаний, сообщили в Минтрансе РФ.

Российский Минтранс прокомментировал инцидент с досмотром самолета А321 в Лондоне, отметив, что может применить подобные меры.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — сказали в ведомстве, пишет РИА Новости.

Напомним, что британская полиция без объяснения причина досмотрела самолет 30 марта. На момент осмотра всех бортпроводников выпроводили из салона лайнера.

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