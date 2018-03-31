Эксперт: Предлагать сегодня России сотрудничество с НАТО может только враг или идиот

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Москва, 31 марта. Прекращение кооперации с альянсом — это событие, которого граждане России долго ждали, и которое способствовало резкому росту обороноспособности страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«В нынешней американской логике все перевернуто с ног на голову. Сотрудничество с НАТО крайне невыгодно России, и многие годы представляло собой одностороннюю сдачу наших интересов в пользу НАТО без всякой взаимности. Прекращение сотрудничества с НАТО — это событие, которого мы долго ждали, и которое способствовало резкому росту обороноспособности России», — сказал он.

По мнению эксперта, «предлагать в нынешних условиях возобновить сотрудничество России и НАТО может только враг или идиот».

«В довесок к заведомо проигрышному для нас шагу, нам же предлагают еще и выполнить ряд их условий. Например, соблюдать «международное право», о которое американцы вместе с НАТО вытерли ноги еще в 1999 году, когда начали бомбить Югославию, а также покаяться за Скрипаля, отравленного главным союзником США в своей же столице», — объяснил директор ЦГЭ.

Коровин также отметил абсурдность предложений и требований к их исполнению.

«Впору задуматься об интеллектуальном уровне американских военных. Усилия по оглуплению потребителей американской масс-культуры очевидно не прошли даром», — констатировал он.

Напомним, условия возобновления сотрудничества североатлантического блока с Россией обозначил 31 марта 2018 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

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