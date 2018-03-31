Киев опубликовал решение о прекращении программы экономического сотрудничества с РФ

В закладки

Киев, 31 марта. В субботу в официальной прессе было опубликовано решение украинского правительства о прекращении программы экономического сотрудничества с Россией.

«Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011–2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве», — говорится в постановлении, размещенном в официальной правительственной газете «Урядовый курьер».

Отмечается, что о данном решении правительства Украины правительству РФ в установленном порядке должен сообщить украинский министр иностранных дел.

Решение о прекращении экономического сотрудничества с Россией украинское правительство приняло на заседании 21 марта.

Напомним, программа экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011-2020 годы предусматривала такие меры, как углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.