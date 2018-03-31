В Стамбуле стартовал российско-турецкий форум общественности

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Стамбул, 31 марта. Российско-турецкий форум общественности открылся в Стамбуле 31 марта, в нем принимают участие представители институтов гражданского общества, организации культуры, образования и науки, представители федеральных и региональных органов власти.

Участники форума намерены обсудить перспективы сотрудничества по линии гражданского общества в образовательной и культурной сферах, туризме, религиозных связей, возможность проведения перекрестного года культуры и туризма РФ и Турции.

Отмечается, что мероприятие проходит закрытом для СМИ формате. Российско-турецкий форум действует в рамках учрежденного лидерами двух стран Совета сотрудничества высшего уровня. Орган занимается координацией проектов политического, экономического и гуманитарного партнерства.

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