В Стамбуле стартовал российско-турецкий форум общественности
Стамбул, 31 марта. Российско-турецкий форум общественности открылся в Стамбуле 31 марта, в нем принимают участие представители институтов гражданского общества, организации культуры, образования и науки, представители федеральных и региональных органов власти.
Участники форума намерены обсудить перспективы сотрудничества по линии гражданского общества в образовательной и культурной сферах, туризме, религиозных связей, возможность проведения перекрестного года культуры и туризма РФ и Турции.
Отмечается, что мероприятие проходит закрытом для СМИ формате. Российско-турецкий форум действует в рамках учрежденного лидерами двух стран Совета сотрудничества высшего уровня. Орган занимается координацией проектов политического, экономического и гуманитарного партнерства.