Киевский эксперт: Пророссийские кандидаты не будут иметь шансов на выборах президента Украины

В закладки

В выборах президента Украины в марте 2019 года будет участвовать большее число кандидатов, чем обычно, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей киевский политтехнолог, директор украинского «Агентства моделирования ситуаций» Виталий Бала. По его мнению, главному претенденту на пост главы государства Юлии Тимошенко «рано пить шампанское», а вот пророссийские кандидаты заведомо не имеют шансов занять высший пост в стране.

Как считает Бала, ровно за год до президентских выборов, которые назначены на Украине на 31 марта 2019 года, основных кандидатов в президенты страны сейчас пятеро. Это лидер движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и возможный кандидат от партии «Самопомощь».

«Все эти претенденты на высший пост — в той или иной степени проукраинские. В случае избрания они не будут нести угрозу для страны — с точки зрения ее ориентиров, которые определены уже несколько лет назад. Все они буду выступать за ориентацию на Европу, за возможное вступление Украины в НАТО и за то, чтобы страна разделяла «евроатлантические» ценности. В этом, правда, будет и главная загвоздка для кандидатов — по ходу кампании им будет трудно объяснить избирателю, чем именно они отличаются друг от друга», — заявил Бала.

«Конечно, Тимошенко сейчас имеет хорошие шансы на победу в гонке, однако заранее отдавать ей победу я бы не стал. Я уже 20 лет работаю политтехнологом в украинской политике и могу с уверенностью сказать — времени до выборов еще много, и случиться может всякое, — говорит Бала. — Во многом предвыборную повестку будут определять события, происходящие в России, а также внутриукраинская борьба между различными группировками. Многое в украинской политике могут изменить и какие-то внезапные события, которые произойдут за год — вроде террористических актов или громких убийств. Поэтому тем, кому социологи заранее отдают первое место, рано пить шампанское. А тем, кому прочат пятое место — убиваться с горя», — добавляет Бала.

При этом, по его мнению, в ходе президентской кампании пророссийски настроенные силы не будут иметь серьезных шансов на победу. Хотя определенное предостережение в этом смысле могут вызывать кандидаты от «Оппозиционного блока» и партии «За жизнь».

«Те политики, которые в ходе кампании попытаются проводить даже осторожную пророссийскую политику, говорить о восстановлении мира и дружбы между странами, сразу же получат клеймо «агентов Кремля». И очень многие силы в нынешней Украине будут готовы бороться против этих «красивых и правильных» лозунгов. К тому же, на мой взгляд, это электоральное поле очень узкое — его постоянно и серьезно окучивают «Оппозиционный блок» и партия «За жизнь» и, вполне возможно, они выставят на выборах единого кандидата. Но шансы на то, что он сможет занять место хотя бы в первой «пятерке», крайне низки», — резюмирует политтехнолог.

Также Бала считает, что все политические партии, которые надеются попасть в будущий парламент, вынуждены будут выдвигать своих кандидатов на президентскую кампанию. Хотя бы для того, чтобы прикинуть их сильные и слабые стороны, и сделать из этого соответствующие выводы.

Он также прокомментировал возможное появление в списке кандидатов в президенты лидера украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Напомним, в конце 2017-го Вакарчук по результатам соцопросов вошел в тройку тех, за кого готовы голосовать украинцы. Бала признался — он не видит Вакарчука среди кандидатов. Впрочем, если тот все же пойдет на выборы, то может получить голоса «неопределившихся» граждан.

«В любом случае, он вряд ли сможет отнять голоса у нынешнего президента Порошенко. Поскольку и отбирать там особо нечего», — заявил Бала.

Напомним, по результатам последнего соцопроса, проведенного Центром социальных исследований «София», в президентском рейтинге с 14,3% голосов лидирует Юлия Тимошенко. Петр Порошенко идет вторым с 9,5% голосов, на третьем месте — лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко с 9,3%.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.