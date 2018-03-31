Непревзойденный импровизатор: Медведев поздравил Винокура с 70-летием

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Москва, 31 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в субботу поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста РСФСР Владимира Винокура.

Соответствующую телеграмму Медведев направил Винокуру, отметив, что артист является мастером тонкой репризы и «королем хорошей шутки».

«Вас, яркого, обаятельного человека, по праву считают мастером тонкой репризы, непревзойденным импровизатором, настоящим королем хорошей шутки», — говорится в послании, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что выступления Винокура пользуются у зрителей неизменной популярностью, а редкий дар, музыкальность и позитивная энергия артиста помогают ему создавать «добрые и веселые пародии».

Напомним, ранее в субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР, актера театра и кино Александра Збруева.

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