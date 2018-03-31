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Эксперт объяснил, зачем Великобритании закрытие торгпредства России
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    Эксперт объяснил, зачем Великобритании закрытие торгпредства России

    12:20  31 Марта 2018
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    Эксперт объяснил, зачем Великобритания задумалась о закрытии торгпредства России

    Великобритания рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства Российской Федерации в Лондоне, пишет Telegraph, ссылаясь на свои источники. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    По словам собеседников газеты, торгпредство якобы является «логовом шпионов», и Великобритания намерена рассмотреть вопрос его «ликвидации».

    Санкционная история

    Эксперт объяснил, зачем Великобритания задумалась о закрытии торгпредства России

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН подчеркнул, что санкционная история может длиться еще очень долго, а закрытие торгового представительства России в Лондоне не обязательно является последним залпом этого противостояния. Один из парадоксов увлечения санкциями в том, что не существует понятных правил их прекращения, поэтому получается, что за одно конкретное преступление, в котором, по мнению санкционирующего, виновато подвергаемое соответствующему наказанию государство, могут вводиться все новые и новые санкции. Причем неясно, что санкционируемая сторона должна сделать, чтобы «оправдаться».

    «Скажем, на некую страну ввели санкции за то, что она незаконно, по некоторой версии, лишила свободы некоего политического деятеля. Как выйти из ситуации? Отпустить человека на свободу. В нынешней же ситуации, будь это история со Скрипалем или предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы в 2016 году, вообще непонятно, что должна сделать со своей стороны Россия, чтобы введенные против нее ограничения были отменены. Изобрести машину времени и изменить прошлое, если Москва действительно имела к этому отношение? Потребовать с трибуны ООН отставки Дональда Трампа, мотивируя это тем, что его выбрали «русские хакеры», а не американские выборщики?» — пояснил Станислав Бышок.

    Эксперт объяснил, зачем Великобритания задумалась о закрытии торгпредства России

    По словам эксперта, другой важный момент в истории с британским отравлением, о чем следует всегда помнить, — это тот, что, как бы дело ни обстояло на самом деле, не существует ни реалистичного сценария, при котором Лондон или Москва признаются в том, что попытка отравления Скрипаля — их рук дело. Даже если пришедшие в сознание жертвы прямо назовут Британию или Россию виновными в случившемся.

    «То есть это уже вопрос престижа как государств в целом, так и политических лидеров стран и топовых чиновников, уже сделавших множество обвинительных заявлений, от которых отступить не представляется никакой возможности. Поэтому продолжение соответствующей риторики с обеих сторон, с возможным расширением взаимных санкций и с одновременным замораживанием или серьезным сокращением двусторонних контактов — довольно предсказуемый образ будущего. В качестве положительного обстоятельства следует отметить то, что страны континентальной Европы, с которыми у Москвы более плотное экономическое сотрудничество, чем с Великобританией, не проявляют энтузиазма в расширении существующих антироссийских санкций, а высылка двух-трех российских дипломатов — шаг протокольной солидарности с Лондоном в рамках НАТО или ЕС, не более того», — резюмировал Станислав Бышок.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #великобритания #торгпредство #дело скрипаля
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