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Сирия против оккупации коалиции США: курды нашли защиту — встанет ли Франция между Манбиджем и Турцией
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    Сирия против оккупации коалиции США: курды нашли защиту — встанет ли Франция между Манбиджем и Турцией

    12:26  31 Марта 2018
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    Встанет ли Франция между курдами и Турцией

    Жители города Ас-Сафира на востоке от Алеппо вышли на улицы с требованием, чтобы силы возглавляемой США западной коалиции покинули территорию Сирии. Демонстрация приобрела массовый характер — на улицы вышли сотни людей, передает на своей странице в Twitter (@Filomen03258997) местный источник. Значительная активизация недовольств среди гражданского населения связана с недавним сообщением о том, что французский лидер Эммануэль Макрон намерен направить к Манбиджу дополнительные подразделения военнослужащих для помощи курдским формированиям.

    Манбидж может вскоре постичь судьба Африна, и Запад стремится помешать этому. Между тем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже отреагировал на данную новость, обвинив Францию и других участников проамериканской коалиции в поддержке курдских террористических группировок. Он добавил, что встреча Макрона с лидерами Рабочей партии Курдистана, то есть встреча на высшем уровне для боевиков — это фактически плевок в лицо Анкаре.

    «Они показали, кто на самом деле является их друзьями. Радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) – это террористы, причем самые кровожадные, аморальные и бесчувственные. Они — враги всего человечества. Эй, Запад, эти якобы «демократические силы» курдов в действительности являются самой настоящей террористической организацией», — заявил Эрдоган в интервью телеканалу aHaber.

    Реджеп Тайип Эрдоган

    Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), что международная коалиция США в данном вопросе заняла по-настоящему лицемерную позицию. Запад пытается сдержать Турцию, которая действует из соображений безопасности своих границ — РПК признана террористической организацией не только Анкарой, но и многими другими государствами. Тем не менее французы заявляют, что готовы встать на защиту курдов, забывая, что и сами нелегально находятся на территории САР.

    «Впрочем, у меня складывается впечатление, что это, скорее, только заявления. За ними вряд ли последуют какие-то серьезные действия. Франция, с одной стороны, хочет посмотреть на реакцию и, с другой, поддержать курдов — мол, держитесь, мы с вами, подмога вот-вот будет. Это в свою очередь, напротив, указывает, что турки, действительно, далеко продвинулись, а позиции курдских вооруженных группировок на севере САР значительно пошатнулись. Наверно, это та ситуация, когда западные страны понимают, что ничего не могут противопоставить, но пытаются хотя бы что-то заявить, чтобы не оставаться совсем безучастными», — считает эксперт.

    Эммануэль Макрон

    По его мнению, Макрон, скорее всего, лишь пытается реализовать свои амбиции. Этим он как бы напомнил, что Сирия ранее являлась колонией Франции, и попытался продемонстрировать общественности, будто Париж может принимать какие-то принципиально важные решения на столь важном ближневосточном направлении.

    «САР — это бывшая французская колония, и Макрон, судя по всему, хочет показать, якобы он по-прежнему может на что-то серьезно влиять там. Это заявление исходит, прежде всего, от того, что во французском истеблишменте все время говорят: в Сирии действуют и русские, и иранцы, и американцы, а что же мы? Так и останемся ни при чем к тому, что там происходит? Мол, это же наша бывшая колония! Наверное, именно в связи с этим Макрон решил изобразить, будто что-то тут решает», — предполагает собеседник ФАН.

    Манбидж

    Что касается серьезных действий со стороны Парижа, то их вряд ли стоит ожидать, уверен Александр Перенджиев. Члены блока НАТО не пойдут на прямое противостояние друг с другом, максимум для них — это взаимные нападки в рамках информационного поля.

    «Скорее всего, все ограничится заявлениями. Неужели Макрон решит вступить в непосредственное силовое соприкосновение с Турцией? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Две страны НАТО не будут так открыто воевать друг против друга, даже несмотря на разногласия. Но какую-то имитацию со стороны Франции, думаю, мы будет наблюдать в этом районе — то есть какие-то передвижения войск, пролеты авиации, но не более того. Они привыкли воевать и показывать, какие они якобы молодцы, только в СМИ, но никак не на реальном поле боя», — заметил политолог.

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    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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