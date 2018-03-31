«Предлагаете сразу ударить?»: Соловьев иронично ответил американцу на заявление о высылке дипломатов

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Москва, 31 марта. Российский журналист Владимир Соловьев иронично ответил американскому коллеге на заявление о том, что Москва должна «предложить что-то новое» вместо конфронтации с Западом. Телеведущий подчеркнул, что Россия не уступит в противостоянии с Вашингтоном, объяснив, зачем Москва в ответ высылает иностранных дипломатов.

Комментируя зеркальные меры, предпринятые накануне МИД РФ, американский журналист Николай Злобин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что шаги российской стороны якобы ведут к самоизоляции Москвы. В ответ на это Соловьев напомнил коллеге, что первыми высылать российских дипломатов начали западные государства.

«Кто выслал? Мы что, должны утереться? Мы всегда действуем, исходя из наших национальных интересов», — подчеркнул он.

Соловьев отметил, что в политике государство не имеет права проявлять слабину: это ставит под угрозу существование страны.

«Какая цель? Если в дипломатических отношениях ты хоть раз проявил слабину, тебя постоянно бьют по башке. Будет зеркальный ответ, и будет ответ в экономике», — объяснил журналист.

На реплику Злобина о том, что России якобы следует не «принимать правила конфронтации», а «предложить что-то новое», Соловьев иронично поинтересовался, не имеет ли его коллега в виду применение силы.

«Предлагаете сразу ударить? У нас есть, чем. Владимир Путин в послании (Федеральному собранию – прим. ФАН) показал кое-что новенькое», — заметил Соловьев.

Напомним, накануне МИД РФ сообщил послам иностранных государств, предпринявших недружественные меры по отношению к России в связи с так называемым «делом Скрипаля», об ответных шагах Москвы. Ранее вслед за Великобританией из США, Канады, Молдавии, Украины и ряда европейских государств было выслано порядка 150 российских дипломатов.

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