А нас за шо: в Сети посмеялись над словами Климкина о высылке дипломатов Украины
Киев, 31 марта. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «нонсенсом» высылку украинских дипломатов из Российской Федерации. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.
Украинский министр отметил, что о гражданах Украины на территории РФ «есть кому позаботиться».
Пользователи Сети отреагировали на заявление украинского дипломата.
«Нонсенс, Павел, это то, что вы — министр иностранных дел», — поделился своим мнением пользователь Twitter.
«Очередное «А нас за шо?» — посмеялся другой пользователь Сети.
Многие участники дискуссии отмечают, что заявления Климкина абсурдны.
«У меня кот умнее, чем Климкин», — написал еще один юзер.
В минувшую пятницу дипломатическое ведомство России объявило о высылке 13 украинских дипломатов в ответ на такие же действия Киева.
Ранее ряд государств заявил о высылке сотрудников российских дипломатических миссий, чтобы показать солидарность с Лондоном из-за инцидента в британском Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По мнению британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и к этому якобы имеет отношение Россия. Москва эти обвинения категорически отрицает.