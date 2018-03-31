Опубликовано видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Кемерово, 31 марта. Первые кадры начала эвакуации людей из горящего здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» опубликовали в Сети. Видео с комментариями жителя города Игоря Вострикова, потерявшего в результате страшного пожара супругу, троих детей и сестру, размещен на видеохостинге YouTube.
На кадрах видно кинозал, в коридоре начала сеанса ожидают посетители. В какой-то момент помещение окутывает густой черный дым, и начинается паника. Люди бегут по коридору к выходу, спасаясь от дыма и огня.
Скорее всего, кому-то удалось открыть дверь кинотеатра и предупредить сидящих там зрителей о сильном пожаре. Взрослые с детьми начали бежать к выходу. Вскоре едкий дым окутал все помещение, картинка потемнела и пропала.
Из-за дыма и огня люди не могли ориентироваться на месте.
Напомним, в результате крупного пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека.