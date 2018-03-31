За гранью добра и зла: почему РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

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В Интернете появилась петиция, в которой неравнодушные россияне призывают Роскомнадзор заблокировать на территории России все страницы, связанные с украинским блогером Евгением Вольновым (по документам Кувиков Никита). Именно этот человек причастен к распространению фейков о 300-400 погибших в Кемеровской трагедии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно тексту петиции, Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале записи телефонных розыгрышей под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

«Он обзванивал морги Кемерова, выдавая себя за сотрудника МЧС. Пранкер интересовался, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях. Узнав, что свободных мест «недостаточно», он начинал бурно возмущаться, что погибших в пожаре намного больше — около трехсот», — пишут авторы петиции.

«Мы просим Роскомнадзор заблокировать его канал и любые другие страницы в Интернете, которые принадлежат этому человеку», — говорится в тексте петиции.

За гранью добра и зла

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что находит данное обращение правомерным и справедливым. Поведение, подобное тому, что показал в дни трагедии в Кемерово украинский гражданин Евгений Вольнов, находится за гранью добра и зла, вне какой бы то ни было морали. Это нечеловеческое поведение, считает эксперт.

«Я понимаю, что в современном украинском обществе все, абсолютно все продается и покупается, а факт увеличения монетизации в десять раз, да еще за счет пресловутых «москалей» делает из Евгения Вольнова подлинного «национального героя самостийной и незалежной». Но наши соотечественники должны были дать свою оценку этому паскудству, и данная петиция является одной из форм такой оценки», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, мерзкое издевательство над погибшими при пожаре, над их памятью, включая малолетних детей, не может быть терпимо в стране, которая до сих пор не очнулась от горя, в стране, где многие еще носят траур по трагической утрате, вспоминают людей, сгоревших в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово. Если для гражданина Украины Вольнова деньги — главное в жизни, надо дать ему возможность эти деньги потерять, хотя бы за счет российской аудитории.

«Иначе мы наказать его, увы, не можем. Поэтому руководству Роскомнадзора стоит, на мой взгляд, прислушаться к данной петиции, к тем требованиям, которые там изложены, и навсегда отключить украинского гражданина Евгения Вольнова от любой отечественной интернет-аудитории. Пускай свои иудины серебреники зарабатывает у себя дома, на «ридной Украйне»!.. Я был и по сей день остаюсь принципиальным противником цензуры, в том числе и в сети Интернет, но полагаю, что для гражданина Вольнова надо все же сделать исключение. Подлость должна быть наказана. Асимметрично, но адекватно», — резюмировал Владимир Соловейчик.

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