Виртуозная импровизация: Медведев поздравил актера Збруева с 80-летним юбилеем

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Москва, 31 марта. Глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР, актера театра и кино Александра Збруева с 80-летним юбилеем. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Премьер-министр подчеркнул, что кинолента «Мой младший брат» стала для Збруева не только удачным дебютом, но и принесла огромную зрительскую популярность и любовь.

Медведев отметил, что любая роль артиста — «это всегда яркое перевоплощение, виртуозная импровизация, элегантность и обаяние».

Он также добавил, что именно по этим причинам зрители всегда ждут новых работ артиста, ходят в театр, чтобы снова встретиться с любимым актером.

Российский актер театра и кино Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в российской столице.

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