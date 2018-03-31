Рогачев: Террористов в Сирии почти полностью лишили доходов от нелегальной нефти

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Москва, 31 марта. Террористов в Сирии удалось почти полностью лишить доходов от нелегальной торговли нефтью и о других источников, связанных с контролем над территорией, сообщил в субботу директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

«Контрабанда углеводородов как один из основных источников финансирования террористических группировок в Сирии и Ираке сведена к минимуму», — сказал он.

Рогачев отметил, что пока проблема финансирования террористических организаций не решена полностью. В частности, по его словам, серьезной проблемой остается подпольное снабжение боевиков оружием, передает РИА Новости.

«Наши ВКС практически ежедневно сообщают об уничтожении складов с оружием и боеприпасами, однако же у террористов никогда ничего не заканчивается», — подчеркнул Рогачев.

Он пояснил, что у боевиков накоплено «невероятное количество так называемой продукции военного назначения», при этом сами террористы производят кустарным способом лишь минимум. Таким образом, по словам Рогачева, почти сто процентов вооружения группировки получают извне.

«Мы кое-что отследили и знаем, работа с некоторыми государствами по этому поводу уже началась. Но в целом проблема поставок оружия в контексте международного антитеррористического сотрудничества еще всерьез не ставилась», — заключил он.

Ранее Рогачев заявил, что боевики из Сирии и Ирака активно используют маршрут в Европу через Украину.

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