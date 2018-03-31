Боевики из Сирии и Ирака активно используют маршрут в Европу через Украину — МИД РФ

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Москва, 31 марта. Боевики из Сирии и Ирака активно используют маршрут в Европу через Украину. Об этом в субботу сообщил директор департамента министерства иностранных дел РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

По его словам, из Сирии и Ирака многие пытаются перебраться через турецкую и украинскую границы, поскольку у Украины введен безвизовый режим с Евросоюзом (ЕС).

«Тем самым западные партнеры повесили себе на шею еще одну большую проблему. Наши турецкие партнеры предпринимают определенные усилия, чтобы предотвратить транзит террористов через свою территорию, но они отлавливают далеко не всех. Надо было как-то поощрить Украину за русофобство, освежить для нее «европейскую перспективу» — ввели «безвизовый режим», — заявил Рогачев.

Он также уточнил, что получить украинский паспорт довольно просто, поэтому боевики стремятся попасть именно туда, передает РИА Новости.

Российский дипломат подчеркнул, что политизация весьма отрицательно влияет на сотрудничество в области безопасности.

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