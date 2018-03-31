Глава СК РФ возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово

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Кемерово, 31 марта. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в субботу возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово в память о погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово и почтил память погибших при пожаре в торговом центре», — говорится в сообщении СК РФ в Telegram.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в субботу суд в Кемерово постановил заключить под арест до 25 мая гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» Юлию Богданову.

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