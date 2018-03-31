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Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России
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    Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России

    11:15  31 Марта 2018
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    Эксперты объяснили удивление Украины на высылку ее дипломатов из России

    Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал высылку 13 украинских дипломатов из Российской Федерации, заявив, что в России есть кому позаботиться о гражданах Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило о вызове послов стран, которые предприняли недружественные действия в отношении Российской Федерации по «делу Скрипаля», вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.

    Эксперты объяснили удивление Украины на высылку ее дипломатов из России

    «Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс… У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ», — написал Климкин в Twitter в пятницу.

    Роль Украины

    Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии ФАН отметил, что Климкин не одинок в подобных высказываниях.

    «Роль Украины в данном конфликте — это роль попки, повторяющей действия своих хозяев. И выслала она дипломатов, повторяя шаги Запада. И заявляет Климкин то же самое, что озвучили в Вашингтоне. Там ведь тоже удивленно поднимают глаза на высылку американских дипломатов и заявляют «А нас за шо?» Да еще и грозят «ответными мерами». Да, это и есть двойные стандарты. Причем мне нравится, как Климкин заявляет: «Мы же никого не отравляли в Солсбери». А почему нет? Скрипаль же в Киеве родился. Разве этого не достаточно, чтобы обвинить и Украину заодно?» — пояснил Владимир Конрилов.

    Эксперты объяснили удивление Украины на высылку ее дипломатов из России

    Политолог Юрий Якорь прокомментировал ФАН заявление Климкина.

    «Украине незнакомо такое понятие, как презумпция невиновности. Они точно знают, кто отравил Скрипалей и считают, что они в своем праве. Что же до того, что в России есть кому позаботиться об украинцах, то это правда. Диаспора и община есть, а дипломаты никогда не были номером один в подобных вопросах. Украина реально верит, что Россия способна на любые злодеяния, и потому нечему удивляться. Многие россияне также не удивляются действиям Запада, так как уверены, что та власть ночами не спит, желая нагадить России», — рассказал Юрий Якорь.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #климкин #дипломаты
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