Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России

В закладки

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал высылку 13 украинских дипломатов из Российской Федерации, заявив, что в России есть кому позаботиться о гражданах Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило о вызове послов стран, которые предприняли недружественные действия в отношении Российской Федерации по «делу Скрипаля», вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.

«Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс… У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ», — написал Климкин в Twitter в пятницу.

Роль Украины

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии ФАН отметил, что Климкин не одинок в подобных высказываниях.

«Роль Украины в данном конфликте — это роль попки, повторяющей действия своих хозяев. И выслала она дипломатов, повторяя шаги Запада. И заявляет Климкин то же самое, что озвучили в Вашингтоне. Там ведь тоже удивленно поднимают глаза на высылку американских дипломатов и заявляют «А нас за шо?» Да еще и грозят «ответными мерами». Да, это и есть двойные стандарты. Причем мне нравится, как Климкин заявляет: «Мы же никого не отравляли в Солсбери». А почему нет? Скрипаль же в Киеве родился. Разве этого не достаточно, чтобы обвинить и Украину заодно?» — пояснил Владимир Конрилов.

Политолог Юрий Якорь прокомментировал ФАН заявление Климкина.

«Украине незнакомо такое понятие, как презумпция невиновности. Они точно знают, кто отравил Скрипалей и считают, что они в своем праве. Что же до того, что в России есть кому позаботиться об украинцах, то это правда. Диаспора и община есть, а дипломаты никогда не были номером один в подобных вопросах. Украина реально верит, что Россия способна на любые злодеяния, и потому нечему удивляться. Многие россияне также не удивляются действиям Запада, так как уверены, что та власть ночами не спит, желая нагадить России», — рассказал Юрий Якорь.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.