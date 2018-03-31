МИД Франции огорчило решение Москвы о высылке дипломатов из России

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Москва, 31 марта. МИД Франции огорчило решение Москвы о высылке из России четырех французских дипломатов. Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

«Мы можем только сожалеть об этом», — говорится в документе.

При этом МИД Франции подчеркнул, что Париж настроен на продолжение конструктивного диалога с Москвой по всем международным вопросам, уточняет «ПолитЭксперт».

Напомним, накануне послы иностранных государств, предпринявших по отношению к России недружественные меры в связи с так называемым «делом Скрипаля», были вызваны в МИД РФ. Им были вручены ноты протеста, также послы были проинформированы об ответных мерах Москвы.

Ранее порядка 150 российских дипломатов были высланы из США, Канады, Молдавии, Украины и ряда европейских государств вслед за Великобританией, обвиняющей РФ в том, что она якобы причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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