Старообрядческий священник назвал ересью слова Папы Римского об аде

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Москва, 31 марта. Утверждение Папы Римского о том, что ада не существует, а грешные души просто исчезают, с точки зрения христианской догматики является вздором, заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей старообрядческий священник.

Настоятель храма Святителя Николы Чудотворца на Тверской заставе отец Алексей Лопатин прокомментировал ФАН слова римского понтифика, вызвавшие возбуждение в сети Интернет.

«То, что сказал «папа» — явная ересь, — утверждает священник. — В Евангелии ясно сказано: «Идите от Меня, проклятые, в огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф.25, 41)».

Напомним, 30 марта Папа Римский Франциск заявил об «исчезновении душ» в интервью газете La Repubblica. «Те, кто не покаялся, не могут получить прощение и просто исчезают. Ада не существует, существует лишь исчезновение грешных душ», — сказал глава Католической церкви.

Позже официальный Ватикан опроверг утверждения газеты, заявив, что понтифик не давал разрешения на публикацию интервью, а сама фраза об отсутствии ада — это якобы вольная интерпретация журналиста.

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