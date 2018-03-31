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Москва, 31 марта. Президент России Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Этот древний и особо почитаемый иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства. Он обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости», — говорится в поздравительной телеграмме президента России.

Российский лидер отметил, что российские евреи с глубоким уважением относятся к обычаям и традициям своих предков. Путин также добавил, что еврейская община вносит существенный вклад в различные сферы.

«Отмечу многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, ее существенный вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в реализацию масштабных идей в области культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности», — подчеркнул глава Российской Федерации.

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