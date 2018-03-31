Более 20 новинок представили на международном автосалоне в Нью-Йорке

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Москва, 31 марта. На ежегодном международном автосалоне в Нью-Йорке представили более 20 новинок. Среди них – внедорожники и кроссоверы от компаний Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac.

В частности, на автосалоне был показан автомобиль Toyota RAV4 пятого поколения, который, как утверждают производители, отличается от прошлых моделей более удобным управлением. Также публика увидела модифицированные версии кроссоверов класса люкс Acura RDX и Cadillac XT4.

Как пишет «НьюИнформ», всего на выставке, которая открылась накануне в комплексе Jacob Javits Convention Center и продлится до 8 апреля, будет представлено около тысячи автомобильных новинок.

Напомним, Нью-йоркский международный автосалон проводится ежегодно с 1900 года и является одной из самых престижных автомобильных выставок.

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