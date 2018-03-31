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Эксперт рассказал, чем нефть Мадагаскара могла бы заинтересовать Россию
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    Эксперт рассказал, чем нефть Мадагаскара могла бы заинтересовать Россию

    11:21  31 Марта 2018
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    Эксперт рассказал, чем нефть Мадагаскара могла бы заинтересовать Россию

    Первые работы по нефтеразведке на Мадагаскаре были начаты еще в начале прошлого века. Тогда геологи нашли недра, богатые отложениями, способствующими образованию углеводородов. За все это время было проведено много геофизических исследований в этом регионе на западне острова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    На площади почти в миллион квадратных километров было выявлено пять осадочных бассейнов. После завершения этапа разведки наступил этап освоения первого нефтяного месторождения в Мадагаскаре.

    Эксперт рассказал, чем нефть Мадагаскара могла бы заинтересовать Россию

    Сегодня власти страны убеждены, что им есть чем заинтересовать иностранных инвесторов.

    Русский интерес

    Политолог Иван Аркатов в комментарии ФАН отметил, что взаимоотношения по линии международного сотрудничества начали выстаиваться между нашей страной и Мадагаскаром еще в 1964, когда эта островная страна заявила о своей независимости от Французской Республики. 
    Конечно же, после развала Советского Союза отношения между нашими странами практически сошли на нет.

    «В первую очередь, это произошло из-за внутренних проблем России в конце девяностых. Сегодня Россия — это совершенно иной игрок на международной арене, который ведет свою независимую политику. В сложившейся ситуации необоснованного внешнеполитического давления России важно искать новые векторы международных экономических связей. Поэтому развитие отношений с Мадагаскаром в такой ситуации было бы очень кстати. С учетом последних новостей с этого острова. Новое месторождение нефти Цимироро, которое сейчас активно разрабатывается, может стать новой точкой взаимоотношений России и Мадагаскара», — пояснил Иван Аркатов.

    Эксперт рассказал, чем нефть Мадагаскара могла бы заинтересовать Россию

    По словам эксперта, сегодня нефть доставляется до мест назначения при помощи автоцистерн. Наша страна может активно помочь в строительстве трубопроводов с одной стороны, а с другой стороны, мы можем активно помочь в развитии новых залежей нефти, как на острове, так и на шельфе.

    «На следующий год Мадагаскар объявит тендер, в рамках которого предложит иностранным партнерам около 40 шельфовых площадок для разработки и 3-4 блока на территории острова. Нашим компаниям и государству стоило бы включиться в данный проект по ряду причин. Во-первых, это экономическая выгода. Во-вторых, это противодействие давлению Запада, включая обрыв ряда экономических связей с западными партнерами. Для нас работа по разным направлением с Мадагаскаром, а особенно в нефтяной отрасли — это возможность создать новую точку геополитического влияния в данном регионе. А также это возможность развития взаимоотношений на новом уровне со странами африканского региона», — резюмировал Иван Аркатов.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #мадагаскар
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