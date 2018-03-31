Заместители глав МИД Турции и США обсудили Сирию на встрече в Вашингтоне

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Анкара, 31 марта. Первый заместитель главы дипломатического ведомства Турции Умит Ялчин провел в американской столице переговоры с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Джоном Салливаном, во время которых стороны обсудили сотрудничество в Сирии. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД.

«Ялчин и Салливан рассмотрели текущее состояние турецко-американских отношений и договорились продолжить в духе партнерства работу по решению основных вопросов», — следует из сообщения.

Кроме того, стороны обсудили механизмы укрепления сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном в усилиях по окончательному уничтожению террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) и обеспечению безопасности и стабильности в освобожденных от боевиков регионах Сирии, передает РИА Новости.

Также Ялчин сообщил Салливану о ситуации в сирийском Африне и усилиях турецкой стороны по оказанию гуманитарной помощи. Отмечается, что были рассмотрены консульские и судебные вопросы, касающиеся двухстороннего взаимодействия.

Напомним, подготовка к атаке на курдов в сирийском Африне началась после провокации США, которые заявили о возможности создания в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов, что абсолютно неприемлемо для Анкары, где считают сирийских курдов союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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