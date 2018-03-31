Сирия: РФ за сутки зафиксировала 11 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск

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Москва, 31 марта. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения военных действий в Сирии, турецкая сторона сообщила об одном нарушении. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (31 марта 2018 г.) https://t.co/OqZ8goCfCn pic.twitter.com/Q3VTk8PFdr — Минобороны России (@mod_russia) March 31, 2018

В оборонном ведомстве уточнили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российская сторона сообщила об 11 нарушениях в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск. Турецкая сторона зафиксировала один случай стрельбы в провинции Алеппо.

Также отмечается, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике гуманитарные акции не проводились. В течение прошлого дня медицинскую помощь получили 60 мирных жителей.

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