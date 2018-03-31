«Миротворец» включил в черный список главу ЦИК России Памфилову

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Киев, 31 марта. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец» из-за выборов президента Российской Федерации в Крыму.

На сайте уточняется, что Памфилова попала в черный список якобы из-за «покушения на территориальную целостность и безопасность Украины».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины… Организация проведения «выборов президента РФ в Крыму в 2018 году», — следует из сообщения «Миротворца» о причинах ее занесения в список.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума, по результатам которого более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

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