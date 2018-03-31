Сирия: Центр примирения продлил гумпаузы для вывода боевиков из Восточной Гуты

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Москва, 31 марта. Российский Центр по примирению враждующих сторон принял решение о продлении гуманитарных пауз для вывода из Восточной Гуты оставшихся боевиков «Фейлак Ар-Рахман», сообщает Минобороны РФ.

«Для вывода оставшейся части боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб» российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии принято решение о продлении гуманитарных пауз», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне в провинцию Идлиб из Арбила в Восточной Гуте было вывезено свыше шести тысяч боевиков с семьями.

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