Сирия: более 6 тысяч боевиков с семьями вывезены в провинцию Идлиб из Восточной Гуты
Москва, 31 марта. Свыше 6 тысяч боевиков с семьями вывезены по гуманитарному коридору 30 марта в провинцию Идлиб из Арбила в Восточной Гуте. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что более 38 тысяч боевиков с семьями вывезены из сирийского Арбила в провинцию Идлиб.
«С начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 38 191 боевик и их родственников», — следует из сообщения в Минобороны России.
Также отмечается, что в течение всего маршрута безопасность боевиков и их родственников обеспечивается сотрудниками правоохранительных органов Сирии и военнослужащими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Ранее сообщалось, что более 150 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.