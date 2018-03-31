Сирия: более 6 тысяч боевиков с семьями вывезены в провинцию Идлиб из Восточной Гуты

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Москва, 31 марта. Свыше 6 тысяч боевиков с семьями вывезены по гуманитарному коридору 30 марта в провинцию Идлиб из Арбила в Восточной Гуте. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что более 38 тысяч боевиков с семьями вывезены из сирийского Арбила в провинцию Идлиб.

«С начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 38 191 боевик и их родственников», — следует из сообщения в Минобороны России.

Также отмечается, что в течение всего маршрута безопасность боевиков и их родственников обеспечивается сотрудниками правоохранительных органов Сирии и военнослужащими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Ранее сообщалось, что более 150 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.

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