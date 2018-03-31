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Сирия, 31 марта. «Нусра»*** обстреляла христианский город Мхарде на севере провинции Хама. САА уничтожила пятерых боевиков к северу от Алеппо. ВКС РФ возобновили боевые вылеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по укреплениям ИГ1 на окраине деревни Аль-Багоз на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили пятерых исламистов в районе ферм Аль-Малах к северу от Алеппо; обнаружили массовое захоронение солдат САА на востоке Алеппо; нанесли ответные удары по позициям боевиков в Хаме.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла позиции САА в квартале Аль-Маншия на юге Даръа; ведет бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла города Махарде и Аз-Зилакият на севере провинции Хама.

«Джейш Аль-Ислам»*****: получила ультиматум от правительства САР в Восточной Гуте Дамаска.

Провинция Дамаск

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что власти САР поставили ультиматум антиправительственной группировке «Джейш Аль-Ислам», отряды которой все еще удерживают свои позиции в населенном пункте Дума в Восточной Гуте. Правительство Сирии потребовало, чтобы «Армия Ислама» приняла условия мирного соглашения. В противном случае вооруженные столкновения продолжатся. Сирийская арабская армия (САА) вынесла последнее предупреждение, после того как в социальных сетях исламистов появились сообщения о том, что предыдущие заявления об эвакуации боевиков являются ложными. По словам военного источника AMN в Дамаске, основным препятствием для полномасштабного наступления на Думу является большое количество заключенных, содержащихся в тюрьмах «Джейш Аль-Ислам». Одно из условий, выдвинутых властями САР, — требование предоставить карты минных полей и подземных туннелей, передает Twitter-канал (DamasNow).

Провинция Алеппо

Разворачиваются бои между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции в районе ферм Аль-Малах к северу от административного центра региона. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в ходе вооруженного противостояния по меньшей мере пятеро боевиков были уничтожены.

Тем временем в восточных районах столицы провинции было обнаружено массовое захоронение сирийских военнослужащих, передает агентство новостей Al Masdar News. Тела 37 солдат армии САР, вероятно казенных исламистами, были найдены в районе Аль-Суккари. Местные активисты заявляют, что боевики антиправительственных формирований растеряли бойцов САА, перед тем как оставить данные территории в декабре 2016 года. Напомним, восточная часть Алеппо была зачищена в последнюю очередь.

Провинция Дейр-эз-Зор

Российская авиация провела боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (Zainabtamimi7), военные самолеты ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по военным объектам террористов «Исламского государства»1 в окрестностях деревни Аль-Багоз, расположенной недалеко от пограничного города Абу Кемаль на восточном берегу Евфрата. Данные территории до сих пор не были зачищены силами проамериканской Демократической армии Сирии**** (SDF), отряды которой базируются на левом побережье реки. Более того, как сообщалось ранее, значительная часть курдских подразделений покинула Дейр-эз-Зор и направилась в Африн, что сподвигло ИГИЛовцев «спящих ячеек» предпринять попытки вернуть утраченные районы.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на юге города Даръа не утихают вооруженные стычки между правительственными войсками и силами незаконных вооруженных формирований. По данным телеканала Halab Today TV, нарушив режим прекращения огня, действующий в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, боевики антиправительственных группировок открыли огонь по контрольно-пропускным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в квартале Аль-Маншия. Согласно сообщениям оппозиционных СМИ, несколько солдат САА были убиты. Однако данная информация требует подтверждения. Как передает военный источник в сети Twitter (abode125), силы САР провели ответный обстрел укрепрайонов исламистов на окраине квартала Тарик Ас-Садд.

Между тем на юго-западе региона вновь вспыхнули ожесточенные бои между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». По данным информагентства SOHR, столкновения отмечаются недалеко от населенного пункта Аль-Ядуда. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хама

Информационное агентство Al Masdar News передает, что радикалы террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» в очередной раз обстреляли мирные населенные пункты на севере Хамы. Несколько снарядов, выпущенных исламистами «Ан-Нусры», ударили по христианскому городу Махарде, повредив опоры линий электропередач. К счастью, обошлось без жертв среди местных жителей. Напомним, ранее в результате ударов боевиков городская электростанция неоднократно выходила из строя. По данным новостного портала SOHR, под огнем «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 также оказался населенный пункт Аз-Зилакият.

В свою очередь, Сирийская арабская армия (САА) провела обстрел военных объектов джихадистов в районе городов Аль-Латамина и Кафр Зета, считающихся основными бастионами антиправительственной коалиции. Об этом сообщает Twitter-канал (C_Military1).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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